8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Nikon 8*40 Action EX (BAA661AA)

Артикул: 232512
Бинокль Nikon 8*40 Action EX (BAA661AA)
17 990 руб. 
Купить
+ 358 КэтКоинов
Артикул: 232512
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендNikon
Тип товараБинокли
Увеличение8x
Диаметр объектива40 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр855
Для экстремальных ситуаций подойдет только особо надежный и защищенный бинокль – это Вам скажет любой охотник, рыбак, путешественник или спортсмен. Компания Nikon разработала как раз такую линейку биноклей под названием Action EX – это приборы, созданные для активных деятельных людей, для искателей приключений, постоянно испытывающих себя на прочность. Один из этих биноклей - Nikon Action EX 8x40 WP – мы Вам рады сейчас представить. Помимо широкого поля обзора и качественной четкой картинки, этот бинокль отличается еще и конструкцией повышенной надежности, которая защищает все механизмы и оптику от пыли и влаги. Да и падения или удары также едва ли смогут повредить функционированию и внешнему виду бинокля. Не стоит опасаться и запотевания линз при скачках температуры – азотное заполнение предотвратит оседание влаги на оптике. Этот бинокль порадует Вас своим малым весом и компактными размерами. А изображение, полученное благодаря многослойному просветлению линз, всегда будет четким и ярким даже при сильном увеличении.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Бинокль Nikon 8*40 Action EX (BAA661AA) - стоимость товара 17990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...