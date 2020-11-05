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Бинокль Nikon Aculon A30 10*25 серебристый (ВАА808SВ)

Артикул: 232511
Бинокль Nikon Aculon A30 10*25 серебристый (ВАА808SВ)
8 990 руб. 
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+ 179 КэтКоинов
Артикул: 232511
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNikon
Тип товараБинокли
Увеличение10x
Диаметр объектива25 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусасеребро
Вес, гр199
Компактный бинокль Nikon Aculon А30 10x25 станет вашим верным спутником на прогулке, в путешествии, на спортивном матче или концерте. Десятикратное увеличение позволит подробно рассмотреть даже сильно удаленные объекты. Благодаря небольшим размерам он легко поместится в маленькую сумку или даже карман. Эргономичный обрезиненный корпус удобно ложится в руки. Оптическая схема этой модели построена на roof-призмах («с крышей») – это позволило сделать бинокль очень небольшим при сохранении прекрасных оптических характеристик. Оптика изготовлена из высококачественного экологически чистого стекла, которое не содержит вредных для человека веществ. Для лучшего светопропускания на линзы нанесено многослойное просветляющее покрытие. Дистанция ближней фокусировки составляет всего 3 метра – бинокль можно использовать даже в помещении. Пользоваться биноклем очень удобно: межзрачковое расстояние регулируется, а поворотно-выдвижные наглазники позволяют быстро подобрать оптимальное положения бинокля относительно глаз.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Nikon Aculon A30 10*25 серебристый (ВАА808SВ) - по цене 8990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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