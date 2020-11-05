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Бинокль Nikon Aculon A30 8*25 серебристый (ВАА807SВ)

Артикул: 232509
Бинокль Nikon Aculon A30 8*25 серебристый (ВАА807SВ)
7 990 руб. 
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+ 159 КэтКоинов
Артикул: 232509
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNikon
Тип товараБинокли
Увеличение8x
Диаметр объектива25 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусасеребро
Вес, гр275
Легкий и компактный бинокль Nikon Aculon А30 8x25 прекрасно подойдет для пеших прогулок, туристических поездок или наблюдения спортивных мероприятий. Эта модель имеет небольшие размеры и вес, благодаря чему бинокль удобно брать с собой. 8-кратное увеличение позволит рассмотреть множество деталей со значительного расстояния, а прекрасная оптика обеспечит качественное изображение.


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Бинокль Nikon Aculon A30 8*25 серебристый (ВАА807SВ) - данный товар вы можете купить по цене по цене 7990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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