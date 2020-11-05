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Бинокль Nikon Prostaff 5 12*50 (ВАА823SА)

Артикул: 232495
Бинокль Nikon Prostaff 5 12*50 (ВАА823SА)
24 990 руб. 
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+ 497 КэтКоинов
Артикул: 232495
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNikon
Тип товараБинокли
Увеличение12x
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр650
Nikon Prostaff 5 12x50 – это мощный светосильный бинокль для наблюдений днем и в сумерках. Высокое увеличение позволяет подробно изучить объекты, не приближаясь с ним, – это особенно удобно при наблюдениях за птицами и дикими животными, а также при охране и патрулировании. Бинокль выпускается в ударопрочном корпусе из поликарбоната, усиленного стекловолокном. Прибор не боится влаги, и его можно использовать в любую погоду. Оптическая схема построена на roof-призмах, так что эта модель компактнее большинства классических полевых биноклей. На оптические поверхности нанесено многослойное просветляющее покрытие, значительно повышающее светопропускание оптики. Бинокль формирует яркую, чистую и четкую картинку с великолепной прорисовкой мелких деталей и точной передачей цветов. Благодаря азотному наполнению корпуса оптика не запотевает даже при высокой влажности воздуха. Для наведения на объект используется удобный барабан центральной фокусировки. Кроме того, предусмотрена возможность настройки диоптрий. С помощью поворотно-выдвижных наглазников с несколькими фиксируемыми положениями можно подобрать оптимальное расстояние от глаз до линз окуляров.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Nikon Prostaff 5 12*50 (ВАА823SА) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 24990 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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