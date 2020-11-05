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Бинокль Veber ED 10*42 WP green

Артикул: 232456
  • Бинокль Veber ED 10*42 WP green - фото 1
  • Бинокль Veber ED 10*42 WP green - фото 2
  • Бинокль Veber ED 10*42 WP green - фото 3
  • Бинокль Veber ED 10*42 WP green - фото 4
  • Бинокль Veber ED 10*42 WP green - фото 5
Бинокль Veber ED 10*42 WP green - фото 1
Бинокль Veber ED 10*42 WP green - фото 2
Бинокль Veber ED 10*42 WP green - фото 3
Бинокль Veber ED 10*42 WP green - фото 4
Бинокль Veber ED 10*42 WP green - фото 5
10 900 руб. 
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+ 250 КэтКоинов
Артикул: 232456
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение10x
Диаметр объектива42 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусазеленый
Вес, гр715
Модель Veber ED 10x42 WP green дополнила линейку ударопрочных водонепроницаемых биноклей Veber ED WP с высоким разрешением и светопропусканием, позволяющих даже в сумерках рассмотреть мелкие детали на большом расстоянии. Новая модель отличается более мощным – 10-кратным – увеличением и расширенными возможностями настройки изображения с учетом индивидуальных особенностей зрения.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber ED 10*42 WP green - стоимость товара 10900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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