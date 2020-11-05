8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль VEBER Silver Line БН 8*42 WP

Артикул: 232441
  • Бинокль VEBER Silver Line БН 8*42 WP - фото 1
  • Бинокль VEBER Silver Line БН 8*42 WP - фото 2
  • Бинокль VEBER Silver Line БН 8*42 WP - фото 3
  • Бинокль VEBER Silver Line БН 8*42 WP - фото 4
  • Бинокль VEBER Silver Line БН 8*42 WP - фото 5
Бинокль VEBER Silver Line БН 8*42 WP - фото 1
Бинокль VEBER Silver Line БН 8*42 WP - фото 2
Бинокль VEBER Silver Line БН 8*42 WP - фото 3
Бинокль VEBER Silver Line БН 8*42 WP - фото 4
Бинокль VEBER Silver Line БН 8*42 WP - фото 5
8 760 руб. 
Купить
+ 251 КэтКоинов
Артикул: 232441
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение8x
Диаметр объектива42 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусасеро-зеленый
Вес, гр670
Veber Silver Line БН 8x42 WP – водонепроницаемый аргононаполненный бинокль с серебряным покрытием руф-призм, открытым мостом и отличной эргономикой. Большое поле зрения в сочетании с 8-кратным увеличением обеспечивают универсальность бинокля, объектив диаметром 42 мм и выходной зрачок 5,25 формируют яркое изображение даже в условиях плохой освещенности.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Бинокль VEBER Silver Line БН 8*42 WP - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8760 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...