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Бинокль YUKON БПЦ ZOOM 8-24*50 (22121)

Артикул: 232395
Бинокль YUKON БПЦ ZOOM 8-24*50 (22121)
10 300 руб. 
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+ 239 КэтКоинов
Артикул: 232395
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендYukon
Тип товараБинокли
Увеличение24x
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр1100
Панкратический бинокль Юкон 8–24x50 сочетает в себе преимущества биноклей с различной кратностью и является универсальным средством для многих видов использования, таких как наблюдение на воде или открытых пространствах, в горах или на различных видах охот, наблюдение результатов стрельбы, спортивных состязаний, наблюдения в сумеречных условиях, профессионального и любительского городского наблюдения. . Длительное использование Юкон 8–24x50 не утомляет глаз — прецизионный шестереночный механизм изменения кратности обеспечивает одинаковое увеличение в каждом из оптических каналов бинокля. Помимо высокой точности, данная конструкция отличается долговечность и стойкостью к самому интенсивному использованию. . Эргономичная форма Юкон 8–24x50 и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках. Металлический обрезиненный корпус бинокля в сочетании с пылезащитными сальниками позволяет эксплуатировать его в неблагоприятных условиях (дождь, снег, песчаные бури).


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Самовывоз невозможен
Бинокль YUKON БПЦ ZOOM 8-24*50 (22121) – стоимость товара 10300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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