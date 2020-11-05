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Бинокль YUKON БПЦ 8*40 WA (22028)

Артикул: 232385
Бинокль YUKON БПЦ 8*40 WA (22028)
5 300 руб. 
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+ 123 КэтКоинов
Артикул: 232385
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендYukon
Тип товараБинокли
Увеличение8x
Диаметр объектива40 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусасеро-зеленый
Вес, гр820
Юкон 8x40 WA — это универсальный бинокль, сочетающий в себе оптимальное увеличение и компактные размеры. Широкое поле зрения бинокля Юкон 8x40 WA обеспечивает комфорт при наблюдении за движущимися объектами. . Высококачественная светосильная оптика с многослойным просветляющим покрытием обеспечивает превосходное трехмерное изображение и дает возможность пользоваться биноклями даже в глубоких сумерках. . Эргономичная форма и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках. . Диоптрийная коррекция окуляра позволяет компенсировать индивидуальные различия в зрении глаз и получить качественное изображение. Крупный барабан центральной фокусировки обеспечивает простоту и удобство настройки. . Крышки окуляров бинокля Юкон 8x40 WA защищают глаза наблюдателя от боковых засветок, повышая, таким образом, качество изображения, и при необходимости могут быть сняты. . Бинокли Юкон 8x40 WA комплектуются широким удобным ремнем и чехлом для транспортировки и хранения.


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Самовывоз невозможен
Бинокль YUKON БПЦ 8*40 WA (22028) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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