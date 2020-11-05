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Бинокль YUKON Point 10*42 (22152)

Артикул: 232384
Бинокль YUKON Point 10*42 (22152)
10 950 руб. 
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+ 221 КэтКоинов
Артикул: 232384
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендYukon
Тип товараБинокли
Увеличение10x
Диаметр объектива42 мм
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр640
Бинокль Юкон Point 10x42 предназначен для любительского и профессионального применения, является незаменимым средством для различных целей: охоты, рыбалки, наблюдения, охраны и безопасности, туризма и поисково-спасательных операций, обслуживания оборудования. . Отличительные черты бинокля Юкон Point 10x42 — оптическая система на базе линз Roof, оптимальное увеличение 8 крат, механизм центральной фокусировки — делают наблюдение наиболее комфортным. Высокое качество изображения приятно вас удивит, а широкое поле зрения позволит с удобством наблюдать перемещающиеся объекты. . Герметичный корпус, изготовленный из стеклонаполнeнного пластика, наполнен азотом, что гарантирует отсутствие запотевания на внутренних оптических поверхностях. . Бинокль оснащен стандартным гнездом ? дюйма, что позволяет устанавливать прибор на штатив, это может качественно улучшить процесс наблюдения. . Бинокль Point — легкий, компактный и удобный. Сочетание этих качеств делает прибор лучшим вариантом для долговременного мобильного наблюдения.


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Самовывоз невозможен
Бинокль YUKON Point 10*42 (22152) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10950 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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