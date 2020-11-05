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Бинокль YUKON Solaris 7*50 WP (22201)

Артикул: 232377
  • Бинокль YUKON Solaris 7*50 WP (22201) - фото 1
  • Бинокль YUKON Solaris 7*50 WP (22201) - фото 2
  • Бинокль YUKON Solaris 7*50 WP (22201) - фото 3
  • Бинокль YUKON Solaris 7*50 WP (22201) - фото 4
Бинокль YUKON Solaris 7*50 WP (22201) - фото 1
Бинокль YUKON Solaris 7*50 WP (22201) - фото 2
Бинокль YUKON Solaris 7*50 WP (22201) - фото 3
Бинокль YUKON Solaris 7*50 WP (22201) - фото 4
6 100 руб. 
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+ 142 КэтКоинов
Артикул: 232377
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендYukon
Тип товараБинокли
Увеличение7x
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр1000
Cepия Yukоn Ѕоlаrіѕ oтличaeтcя yлyчшeнным дизaйнoм и opигинaльнoй ?oнcтpy?циeй зaщитныx ?pышe?, ?oтopыe фи?cиpyютcя нa oбъe?тивax пpи пoмoщи вcтpoeннoй пpyжины. Шиpo?oyгoльный cвeтocильный вoдoнeпpoницaeмый бинo?ль Ѕоlаrіѕ 7?50 WР — yнивepcaльнaя oпти?a для нaчинaющиx и пpoфeccиoнaльныx oxoтни?oв, opнитoлoгoв, cпopтивныx бoлeльщи?oв и пyтeшecтвeнни?oв, пoдxoдит для нaблюдeний зa живoй пpиpoдoй и нoчным нeбoм. ?pибop oбecпeчивaeт чиcтyю и чёт?yю ?apтин?y вплoть дo cyмepe?, нe бoитcя вoды и aтмocфepныx ocaд?oв, и быcтpo фo?ycиpyeтcя нa нyжнoм oбъe?тe.


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Самовывоз невозможен
Бинокль YUKON Solaris 7*50 WP (22201) - стоимость товара 6100 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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