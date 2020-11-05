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Бинокль полевой КОМЗ БПЦс3 12*45 с/с(обрезин)

Артикул: 232356
Бинокль полевой YUKON БПЦс3 12*45 с/с(обрезин)
11 000 руб. 
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+ 181 КэтКоинов
Артикул: 232356
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендКОМЗ
Тип товараБинокли
Увеличение12x
Диаметр объектива45 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр850
Бинокль БПЦ3 12х45 – мощный и современный бинокль классического Porro-дизайна с резиновым покрытием корпуса. Отличное качество этого прибора подтверждается гарантией на 5 лет от завода-изготовителя. Как и все бинокли производства Казанского оптико-механического завода, прошел добровольную сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ Р 50909-96 «Приборы визуальные наблюдательные». Бинокль выполнен по оптической схеме с использованием призм Porro, что позволяет получить большое поле зрения и качественное изображение при минимальных светопотерях. Оптические компоненты бинокля из высококачественного стекла марки ВК-7 имеют многослойное просветление, благодаря чему изображение получается насыщенным и контрастным. Бинокль с центральной фокусировкой – это значит, что не нужно настраивать резкость каждого окуляра по отдельности, достаточно повернуть головку центральной фокусировки. В тоже время предусмотрена возможность диоптрийной коррекции – для компенсации разной остроты зрения левого и правого глаза. Бинокль способен выдержать самые жесткие климатические условия: его эксплуатация возможна при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С. Прочный металлический корпус обрезинен, что предохраняет его от мелких брызг воды и легких ударов. Резиновое покрытие приятно на ощупь и не скользит в руках. В то же время следует помнить, что этот бинокль не является влагозащищенным, и использовать его в условиях повышенной влажности или при непосредственном контакте с водой нежелательно.


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Самовывоз невозможен
Бинокль полевой КОМЗ БПЦс3 12*45 с/с(обрезин) - по цене 11000 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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