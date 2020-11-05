Видеоштатив GreenBean HDV Elite 416

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|GreenBean
|Тип товара
|Трипод напольный
|Максимальная нагрузка, кг
|4
|Головка в комплекте
|есть
|Сменная площадка
|есть
|Материал
|алюминий
|Уровень
|есть
|Длина в сложенном состоянии, см
|78.5
|Минимальная рабочая высота, см
|39
|Количество секций в штанге
|3
|Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
|155
|Вес, кг
|3.22
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