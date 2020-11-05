Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

GreenBean HDV Elite 416 включает алюминиевую треногу и видеоголову с жидкостным демпфированием и регулируемым контрбалансом. Видеоштатив предназначен для использования с компактными DSLR и видеокамерами весом до 4 кг. Максимальная высота 145 см, вес комплекта 3,2 кг.

Видеоштатив GreenBean HDV Elite 416 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.