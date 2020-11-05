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Зрительная труба Yukon 100х cо штативом (21031К)

Артикул: 232300
Зрительная труба Yukon 100х cо штативом (21031К)
19 990 руб. 
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+ 452 КэтКоинов
Артикул: 232300
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендYukon
Тип товараМонокуляры
Yukon 100x100 – это мощная зрительная труба с переменной кратностью. Большой светосильный объектив диаметром 100 мм строит яркое, четкое и контрастное изображение не только днем, но и в сумерках. Широкий диапазон увеличений от 6 до 100 крат дает возможность уверенно распознавать объекты, находящиеся на разном расстоянии от пользователя. В схеме оптической трубы используются два оптических канала. Основной канал с объективом 100 мм дает увеличение 25–100 крат. Дополнительный канал с объективом 25 мм и увеличением 6–25 крат удобен для наблюдений на небольших расстояниях или для предварительного наведения на объект. Чтобы переключиться с одного канала на другой достаточно повернуть рычажок. Труба Yukon 100x100 снабжена поворотным окуляром с наклоном 45°, позволяющим вести наблюдения из наиболее удобного для пользователя положения. При помощи специального адаптера на трубу можно установить цифровую камеру или видеонасадку. В комплект входит настольный штатив, обеспечивающий устойчивое положение трубы и исключающий дрожание картинки. Кроме того, трубу можно установить на полевую треногу (есть два гнезда крепления: 1/4 и 3/8). Конструкция трубы позволяет вести наблюдения, не снимая защитного чехла.


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Зрительная труба Yukon 100х cо штативом (21031К) – стоимость товара 19990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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