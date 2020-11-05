Зрительная труба Yukon 100х (21031)

Зрительная труба Yukon 6–100?100 оснащена дополнительным объективом со световым диаметром 35 мм. Он позволяет вести наблюдение при небольших увеличениях и осуществлять предварительную наводку на объект. Переключение с одного объектива на другой осуществляется легким поворотом рукоятки. В зрительной трубе использована уникальная зеркально-линзовая оптическая схема, благодаря которой изделие с такими выдающимися оптическими характеристиками имеет совершенно небольшие габариты и вес. Прибор полезен для целей стационарного наблюдения любителями животного мира и природы, для специального наблюдения в городских условиях, а также для астрономических целей. Может оснащаться фото/видеоадаптером, что позволяет значительно расширить область применения. Современный дизайн и мощнейшая оптика делают этот прибор незаменимым в качестве подарка для ценителей высокотехнологичных изделий. Корпус трубы изготовлен из ударопрочного пластика со специальным покрытием, эффективно защищающим прибор от негативных механических и климатических (снег, пыль, грязь и влага) воздействий.