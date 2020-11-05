Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 800B

Veber 6x24 LR 800B – легкий и компактный прибор, предназначен для определения расстояния от наблюдателя до объекта. Новый дизайн и эргономика этого дальномера полностью соответствуют стандартам, которые задали лучшие европейские бренды для приборов этого класса. Дальномер совмещает в себе функции монокуляра с качественной просветленной оптикой 6x24 и лазерного дальномера. Купить лазерный дальномер Veber 6х24 LR 800B можно тем, кто ведет активный образ жизни. Он пригодится на охоте и в стрелковых видах спорта (для введения необходимых поправок на нужную дистанцию стрельбы), походах, горном туризме и т.д. Эргономичные элементы управления и быстродействующая LCD индикация не позволят упустить цель. Питание лазерного дальномера осуществляется от литиевой батарейки типа CR2 (в комплект не входит). Две кнопки позволяют управлять всеми функциями дальномера, интуитивный интерфейс поможет быстро выбрать режим и произвести замер дистанции.