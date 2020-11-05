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Лазерный дальномер Veber 6х26 LR 800

Артикул: 232280
  • Лазерный дальномер Veber 6х26 LR 800 - фото 1
  • Лазерный дальномер Veber 6х26 LR 800 - фото 2
  • Лазерный дальномер Veber 6х26 LR 800 - фото 3
Лазерный дальномер Veber 6х26 LR 800 - фото 1
Лазерный дальномер Veber 6х26 LR 800 - фото 2
Лазерный дальномер Veber 6х26 LR 800 - фото 3
13 850 руб. 
Купить
+ 319 КэтКоинов
Артикул: 232280
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараДальномеры
Увеличение6x
Диаметр объектива26 мм
Футляр/чехол в комплектенет
Цвет корпусачерный
Вес, гр200
Дизайн и эргономика этого дальномера полностью соответствуют стандартам, которые задали лучшие европейские бренды для приборов этого класса. Дальномер совмещает в себе функции монокуляра с качественной просветленной оптикой 6?26 и лазерного дальномера с дополнительными функциями измерения углов и высоты. Купить лазерный дальномер Veber 6?26 LR 800 можно тем, кто ведет активный образ жизни. Он пригодится на охоте и в стрелковых видах спорта (для введения необходимых поправок на нужную дистанцию стрельбы), походах, горном туризме и т.д. Эргономичные элементы управления и быстродействующая LCD индикация. Питание осуществляется от литиевой батарейки типа CR2 (в комплект не входит). Две кнопки позволяют управлять всеми функциями дальномера, интуитивно понятный интерфейс поможет быстро выбрать режим и произвести замер дистанции / угла. Корпус самого прибора изготовлен из прочного композитного пластика с покрытием софт-тач, корпус блока с оптическими элементами и излучающим лазером — из алюминиевого сплава. Сверху расположены две кнопки управления. С левой стороны на корпусе около окуляра расположено ушко для крепления комплектного ремешка. Резьбовая крышка отсека блока питания снабжена резиновым кольцевым уплотнителем для предотвращения попадания влаги и пыли внутрь прибора.


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Самовывоз невозможен
Лазерный дальномер Veber 6х26 LR 800 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 13850 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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