Микроскоп Микромед 100x-900x в кейсе

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Микроскоп Микромед 100x–900x – находка для юного и пытливого ума. Этот простой и надежный микроскоп поможет маленькому ученому погрузиться в загадочный микромир и увидеть привычные вещи с необычной стороны. В комплекте идет большой набор для проведения опытов, включающий микропрепараты, инструменты для работы с образцами и инкубатор для разведения артемии.

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