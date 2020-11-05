Микроскоп Микромед 100x-900x в кейсе

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Микромед
|Тип товара
|Микроскопы
|Тип микроскопа
|биологический
|Тип насадки
|монокуляр
|Увеличение, крат
|100-900
|Подсветка
|светодиодная, зеркало
|Материал корпуса
|пластик
|Вес, гр
|1600
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