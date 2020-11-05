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Микрофон GreenBean DeskVoice E14 XLR настольный

Артикул: 232247
  • Микрофон GreenBean DeskVoice E14 XLR настольный - фото 1
  • Микрофон GreenBean DeskVoice E14 XLR настольный - фото 2
  • Микрофон GreenBean DeskVoice E14 XLR настольный - фото 3
Микрофон GreenBean DeskVoice E14 XLR настольный - фото 1
Микрофон GreenBean DeskVoice E14 XLR настольный - фото 2
Микрофон GreenBean DeskVoice E14 XLR настольный - фото 3
3 260 руб. 
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+ 75 КэтКоинов
Артикул: 232247
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараМикрофон
Вес, кг0.345
Выходное сопротивление80 Ом +/- 30 Ом
Диаграмма направленностикардиоидный
Питаниефантомное
Подключениепроводное
Соотношение сигнал/шум73 дБ
Частотный диапазон50-20000 Гц
Чувствительность-35 дБ +/- 3 дБ
Комплектациямикрофон, кабель, документация, упаковка
Кардиоидная диаграмма направленности и капсюль конденсаторного электретного типа позволят добиваться отчётливой и естественной записи. Корпус прибора выполнен из прочного металлического сплава. Предусмотрено настенное крепление микрофона.


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Микрофон GreenBean DeskVoice E14 XLR настольный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3260 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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