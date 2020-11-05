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Микрофон-"пушка" GreenBean CameraVoice C600 XLR

Артикул: 232237
  • Микрофон-"пушка" GreenBean CameraVoice C600 XLR - фото 1
  • Микрофон-"пушка" GreenBean CameraVoice C600 XLR - фото 2
  • Микрофон-"пушка" GreenBean CameraVoice C600 XLR - фото 3
Микрофон-"пушка" GreenBean CameraVoice C600 XLR - фото 1
Микрофон-"пушка" GreenBean CameraVoice C600 XLR - фото 2
Микрофон-"пушка" GreenBean CameraVoice C600 XLR - фото 3
6 200 руб. 
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+ 143 КэтКоинов
Артикул: 232237
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараМикрофон
Вес, кг0.126
Питаниефантомное
Подключениепроводное
Размеры (ШхВхТ)2.2x2.2x28
Чувствительность-42 дБ +/- 2 дБ
Комплектациямикрофон, крепление на камеру/стойку (2 шт.), ветрозащита, кабель, документация
Суперкардиоидная диаграмма направленности, амортизирующее крепление, а также малый вес, быстрая установка на горячий башмак камеры или на стойку– позволят добиваться отчётливого и естественного звучания, а также акцентирования звук от объекта, оставляя окружение на втором плане. В комплекте с микрофоном идут два адаптера для установки микрофона на горячий башмак камеры или на стойку. Оба адаптера снабжены эластичными подвесами, которые защищают микрофон от возможных вибраций. Адаптер для накамерной установки дополнительно имеет отверстие с резьбой 1/4“ на пятке. Адаптер для стоечного крепления имеет отверстие с резьбой 5/8“. Разъёмы Jack 3,5 мм и XLR обеспечивает совместимость с практически любой современной видеокамерой, DSLR или микшерским пультом. Длина кабеля для подключения около 155 см. Комплектная ветрозащита и отключаемый фильтр HPF эффективно отсекает лишние шумы при записи.


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Микрофон-"пушка" GreenBean CameraVoice C600 XLR - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 6200 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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