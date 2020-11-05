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Осветитель GreenBean FreeLight 336 bi-color светодиодный

Артикул: 232201
  • Осветитель GreenBean FreeLight 336 bi-color светодиодный - фото 1
  • Осветитель GreenBean FreeLight 336 bi-color светодиодный - фото 2
  • Осветитель GreenBean FreeLight 336 bi-color светодиодный - фото 3
  • Осветитель GreenBean FreeLight 336 bi-color светодиодный - фото 4
  • Осветитель GreenBean FreeLight 336 bi-color светодиодный - фото 5
Осветитель GreenBean FreeLight 336 bi-color светодиодный - фото 1
Осветитель GreenBean FreeLight 336 bi-color светодиодный - фото 2
Осветитель GreenBean FreeLight 336 bi-color светодиодный - фото 3
Осветитель GreenBean FreeLight 336 bi-color светодиодный - фото 4
Осветитель GreenBean FreeLight 336 bi-color светодиодный - фото 5
25 600 руб. 
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+ 590 КэтКоинов
Артикул: 232201
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт68
Регулировка мощностиесть
Цветовая температура2750-6500 К
Размеры, см52x26x5
Вес, кг2.94
Гибкая и ударопрочная панель осветителя FreeLight 336 bi-color, защищенная от пыли в лаги по стандарту IP67, позволяет использовать прибор в самых неблагоприятных условиях вне студии. Мощности 336 современных сверхярких SMD светодиодов (CRI более 96) будет достаточно для решения большинства задач съемки. На обратной стороне панели находится кабель (длинной около 60 см) для подключения к модулю управления и «липучка» для крепления светорассеивателя. По углам панели расположены пластиковые ушки для крепления на держателе для установки на стойку. Держатель представляет собой четыре стальных лапки на шаровом шарнире с винтовой фиксацией. Установка держателя на стойку возможна как вертикальном так и в горизонтальном положении. Для этого в основании держателя есть два перпендикулярных отверстия. Внутренний диаметр отверстий под стойку составляет 16 мм Фиксация держателя на стойке — винтовая. Для получения мягкого светового потока в комплекте предусмотрен светорассеиватель из синтетического полупрозрачного материала. Крепление рассеивателя производится за счёт «липучки» велкро на обратной стороне панели. По периметру рассеивателя находится светоотражающие «серебряное» покрытие.


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Самовывоз невозможен
Осветитель GreenBean FreeLight 336 bi-color светодиодный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 25600 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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