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Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный

Артикул: 232196
  • Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 1
  • Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 2
  • Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 3
  • Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 4
  • Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 5
  • Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 6
  • Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 7
  • Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 8
  • Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 9
Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 1
Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 2
Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 3
Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 4
Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 5
Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 6
Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 7
Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 8
Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - фото 9
5 250 руб. 
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+ 121 КэтКоинов
Артикул: 232196
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт5.88
Цветовая температура3200-5600 К
Размеры, см12.1х7.8х4.8
Вес, кг0.14
GreenBean LED BOX 98 представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 98 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет), в комплекте фильтр 3200К (лампа накаливания). Компактный и легкий корпус с тонкой рамкой. Толщина корпуса всего 50 мм (с установленными аккумуляторами), благодаря этому его можно использовать там, где будет трудно разместить обычный осветитель. Сверху и снизу на корпусе находятся салазки с фиксаторами, для соединения нескольких приборов GreenBean LED BOX 98 в группу. Конверсионный и рассеивающий фильтры, фиксируются с помощью магнитных защелок и значительно расширяют возможности осветителя. Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечат экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора. Цифровой контроллер, работающий по методу широтно-импульсной модуляции (многоступенчатое диммирование без мерцания в выбранном положении), позволяет регулировать яркость прибора от 10 до 100%. Емкости аккумулятора хватит примерно на 150 минут автономной работы, на панели управления находится кнопка индикации заряда батареи. Осветитель может работать от сетевого или автомобильного адаптера питания из комплекта.


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Самовывоз невозможен
Осветитель GreenBean LED BOX 98 накамерный светодиодный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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