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Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 340 LED

Артикул: 232184
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 340 LED - фото 1
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 340 LED - фото 2
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 340 LED - фото 3
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 340 LED - фото 4
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 340 LED - фото 5
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 340 LED - фото 6
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 340 LED - фото 7
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 340 LED - фото 1
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 340 LED - фото 2
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 340 LED - фото 3
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 340 LED - фото 4
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 340 LED - фото 5
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 340 LED - фото 6
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 340 LED - фото 7
55 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 232184
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БрендGreenBean
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт340
Регулировка мощностиесть
Световой поток, Лм27000
Цветовая температура5600+/- 200 К
БайонетBowens
Размеры, см12.3х12.3х33
GreenBean SunLight PRO 340 LED — cветодиодный осветитель для студийной кино-, теле- и фотосъемки. Поддерживает протокол DMX512. Позволяет плавно регулировать мощность светового потока (10?100%). Источник света — светодиодные матрицы суммарной номинальной мощностью 340 Вт. При любой яркости индекс цветопередачи CRI составляет более 95. Особенность модели — внешний блок управления. Благодаря этому вес самого осветителя — всего 2 кг, а всеми настройками можно легко управлять не снимая осветитель со стойки. Блок управления с валкодером и цифровым дисплеем снабжен ремнем для переноски или подвешивания на стойке. Длина кабеля для соединения блока с осветителем — 1,9 м. На расстоянии до 50 м работой осветителя можно также управлять с 99-канального пульта. Малошумные вентиляторы и автоматическая защита от перегрева позволяют длительно использовать осветитель при полной мощности. Рефлектор диаметром 175 мм крепится на осветитель посредством байонета Bowens. Его внутренняя поверхность имеет серебристое фактурное покрытие. На рефлекторе предусмотрен держатель для зонта. Для питания осветителя и блока используется сетевой адаптер или 2 аккумуляторные батареи V-mount (приобретаются отдельно). Сетевой адаптер с выключателем снабжен ремнем для переноски или подвешивания на стойку. Металлический корпус осветителя устойчив к механическому воздействию. Металлический кронштейн типа «лира» позволяет отрегулировать наклон осветителя и надежно закрепить в нужном положении с помощью фиксатора с зубчатым соединением и резиновой прокладкой. В комплект входит кофр с органайзером внутреннего пространства.


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