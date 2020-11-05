Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1806 LED Bi-color

UltraPanel II 1806 LED Bi-color светодиодная панель 2 поколения серии UltraPanel, хорошо зарекомендовавшей себя при использовании в профессиональных фото- и видеостудиях, на телевидении и в кинопроизводстве. В осветителях UltraPanel II используются более совершенные сверхъяркие светодиоды последней версии. Новые панели обладают более высоким индексом цветопередачи. Модернизирован дизайн корпусов. Отличные технические характеристики световой поток 5600 лм, плавное регулирование цветовой температуры в расширенном диапазоне 30505950 К и яркости от 10 до 100%, точную цветопередачу (CRI > 97) обеспечивают 1728 сверхъярких светодиодов. Каждый светодиод закрыт рассеивающей линзой, что обеспечивает однородность светового потока. В комплект входит рассеивающий полупрозрачный фильтр. На панели фильтр удерживают два упора, утапливающиеся в корпус. Прочность конструкции обеспечивает корпус из алюминиевого сплава. Благодаря современному дизайну легкие синие панели не затеряются среди другого оборудования на площадке. С помощью надежного кронштейна-лиры, который можно перемещать вдоль корпуса, осветитель устанавливается на стойки, краны, подвесные системы с посадочным местом 5/8. В комплект входят съемные металлические шторки со стальными крепежными элементами. Дистанционное управление по стандарту DMX512 или с помощью пульта, а также управление с использованием валкодеров на панели дают широкие возможности для регулирования параметров и оперативного решения задач освещения в студии или на съемочной площадке. Канал (от 0 до 5) и ID (от 0 до 19) для дистанционного управления осветителем настраиваются с помощью пульта или валкодера на корпусе панели. Соответственно с пульта можно управлять сразу несколькими осветителями или их группами: приборы, настроенные на один канал, работают синхронно. Текущие значения параметров отображаются на ЖК-экране панели и на дисплее пульта. Пассивная система охлаждения эффективно обеспечивает продолжительную работу прибора и позволяет использовать осветитель при съемке с одновременной записью звука. Энергосбережение при использовании биколорного осветителя достигается благодаря тому, что цветовая температура определяется соотношением мощности групп белых и желтых светодиодов. Так как в формировании нужной цветовой температуры используется не вся доступная мощность светодиодов, общее потребление энергии у такого прибора меньше, чем у аналогичного моноколорного. Работать с осветителем не только в студии, но и на выезде позволяет возможность использовать для его питания как сеть, так и аккумуляторы V-mount. Входящая в комплект износостойкая сумка служит для хранения и транспортировки осветителя.