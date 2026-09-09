Top.Mail.Ru
Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 2304 LED Bi-color купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 2304 LED Bi-color

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 2304 LED Bi-color - фото 1
Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 2304 LED Bi-color - фото 2
Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 2304 LED Bi-color - фото 3
Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 2304 LED Bi-color - фото 4
Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 2304 LED Bi-color - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
150
Световой поток, Лм
16000
Цветовая температура
5600К
  • Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 2304 LED Bi-color - фото 1
  • Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 2304 LED Bi-color - фото 2
  • Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 2304 LED Bi-color - фото 3
  • Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 2304 LED Bi-color - фото 4
  • Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 2304 LED Bi-color - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232178
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
150
Световой поток, Лм
16000
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
87,3х37х10,7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х31х11
Вес, кг.
5.8

Описание товара Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 2304 LED Bi-color

UltraPanel II 2304 LED – светодиодная панель 2 поколения серии UltraPanel, хорошо зарекомендовавшей себя при использовании в профессиональных фото- и видеостудиях, на телевидении и в кинопроизводстве. В осветителях UltraPanel II используются более совершенные сверхъяркие светодиоды последней версии. Новые панели обладают более высоким индексом цветопередачи. Модернизирован дизайн корпусов. Отличные технические характеристики – световой поток 16000 лм, плавное регулирование яркости от 10 до 100%, точную цветопередачу (CRI &gt; 97) – обеспечивают 2304 сверхъярких светодиода. Каждый светодиод закрыт рассеивающей линзой, что обеспечивает однородность светового потока. В комплект входят 2 съемных фильтра – полупрозрачный рассеивающий и оранжевый конверсионный. На панели фильтр удерживают два упора, утапливающиеся в корпус. Прочность конструкции обеспечивает корпус из алюминиевого сплава. Благодаря современному дизайну легкие синие панели не затеряются среди другого оборудования на площадке. С помощью надежного кронштейна-лиры, который можно перемещать вдоль корпуса, осветитель устанавливается на стойки, краны, подвесные системы с посадочным местом 5/8”. В комплект входят съемные металлические шторки со стальными крепежными элементами. Дистанционное управление по стандарту DMX512 и с помощью пульта, а также управление с использованием валкодера на панели дают возможность плавно регулировать яркость и эффективно решать задачи освещения в студии или на съемочной площадке. Канал (от 0 до 5) и ID (от 0 до 19) для дистанционного управления осветителем настраиваются с помощью пульта или валкодера. Соответственно с пульта можно управлять сразу несколькими осветителями или их группами: приборы, настроенные на один канал, работают синхронно. Текущие значения параметров отображаются на ЖК-экране панели и на дисплее пульта. Пассивная система охлаждения эффективно обеспечивает продолжительную работу прибора и позволяет использовать осветитель при съемке с одновременной записью звука. Использовать осветитель можно не только в студии, но и на выезде. Для питания панели служит сеть (адаптер в комплекте) или аккумуляторы V-mount (приобретаются отдельно). Входящая в комплект износостойкая сумка с ручками и наплечным ремнем оптимальна для бережной транспортировки и хранения осветителя.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 2304 LED Bi-color




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
150
Световой поток, Лм
16000
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
87,3х37х10,7
Страна производитель
Китай
Описание
UltraPanel II 2304 LED – светодиодная панель 2 поколения серии UltraPanel, хорошо зарекомендовавшей себя при использовании в профессиональных фото- и видеостудиях, на телевидении и в кинопроизводстве. В осветителях UltraPanel II используются более совершенные сверхъяркие светодиоды последней версии. Новые панели обладают более высоким индексом цветопередачи. Модернизирован дизайн корпусов. Отличные технические характеристики – световой поток 16000 лм, плавное регулирование яркости от 10 до 100%, точную цветопередачу (CRI &gt; 97) – обеспечивают 2304 сверхъярких светодиода. Каждый светодиод закрыт рассеивающей линзой, что обеспечивает однородность светового потока. В комплект входят 2 съемных фильтра – полупрозрачный рассеивающий и оранжевый конверсионный. На панели фильтр удерживают два упора, утапливающиеся в корпус. Прочность конструкции обеспечивает корпус из алюминиевого сплава. Благодаря современному дизайну легкие синие панели не затеряются среди другого оборудования на площадке. С помощью надежного кронштейна-лиры, который можно перемещать вдоль корпуса, осветитель устанавливается на стойки, краны, подвесные системы с посадочным местом 5/8”. В комплект входят съемные металлические шторки со стальными крепежными элементами. Дистанционное управление по стандарту DMX512 и с помощью пульта, а также управление с использованием валкодера на панели дают возможность плавно регулировать яркость и эффективно решать задачи освещения в студии или на съемочной площадке. Канал (от 0 до 5) и ID (от 0 до 19) для дистанционного управления осветителем настраиваются с помощью пульта или валкодера. Соответственно с пульта можно управлять сразу несколькими осветителями или их группами: приборы, настроенные на один канал, работают синхронно. Текущие значения параметров отображаются на ЖК-экране панели и на дисплее пульта. Пассивная система охлаждения эффективно обеспечивает продолжительную работу прибора и позволяет использовать осветитель при съемке с одновременной записью звука. Использовать осветитель можно не только в студии, но и на выезде. Для питания панели служит сеть (адаптер в комплекте) или аккумуляторы V-mount (приобретаются отдельно). Входящая в комплект износостойкая сумка с ручками и наплечным ремнем оптимальна для бережной транспортировки и хранения осветителя.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 2304 LED Bi-color - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...