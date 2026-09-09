Описание товара Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 2304 LED Bi-color

UltraPanel II 2304 LED – светодиодная панель 2 поколения серии UltraPanel, хорошо зарекомендовавшей себя при использовании в профессиональных фото- и видеостудиях, на телевидении и в кинопроизводстве. В осветителях UltraPanel II используются более совершенные сверхъяркие светодиоды последней версии. Новые панели обладают более высоким индексом цветопередачи. Модернизирован дизайн корпусов. Отличные технические характеристики – световой поток 16000 лм, плавное регулирование яркости от 10 до 100%, точную цветопередачу (CRI > 97) – обеспечивают 2304 сверхъярких светодиода. Каждый светодиод закрыт рассеивающей линзой, что обеспечивает однородность светового потока. В комплект входят 2 съемных фильтра – полупрозрачный рассеивающий и оранжевый конверсионный. На панели фильтр удерживают два упора, утапливающиеся в корпус. Прочность конструкции обеспечивает корпус из алюминиевого сплава. Благодаря современному дизайну легкие синие панели не затеряются среди другого оборудования на площадке. С помощью надежного кронштейна-лиры, который можно перемещать вдоль корпуса, осветитель устанавливается на стойки, краны, подвесные системы с посадочным местом 5/8”. В комплект входят съемные металлические шторки со стальными крепежными элементами. Дистанционное управление по стандарту DMX512 и с помощью пульта, а также управление с использованием валкодера на панели дают возможность плавно регулировать яркость и эффективно решать задачи освещения в студии или на съемочной площадке. Канал (от 0 до 5) и ID (от 0 до 19) для дистанционного управления осветителем настраиваются с помощью пульта или валкодера. Соответственно с пульта можно управлять сразу несколькими осветителями или их группами: приборы, настроенные на один канал, работают синхронно. Текущие значения параметров отображаются на ЖК-экране панели и на дисплее пульта. Пассивная система охлаждения эффективно обеспечивает продолжительную работу прибора и позволяет использовать осветитель при съемке с одновременной записью звука. Использовать осветитель можно не только в студии, но и на выезде. Для питания панели служит сеть (адаптер в комплекте) или аккумуляторы V-mount (приобретаются отдельно). Входящая в комплект износостойкая сумка с ручками и наплечным ремнем оптимальна для бережной транспортировки и хранения осветителя.