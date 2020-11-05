Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер

Радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 идеально подходит для организации звукового тракта видеозаписи как в помещении, так и на открытом воздухе. Передатчик сигнала с разъёмом S-jack превращает проводные микрофоны и микшерные пульты в беспроводные устройства. Портативный передатчик с петличным микрофоном круговой направленности незаметно размещается на одежде. Синхронизация с приемником производится IR системой одним нажатием кнопки. Качественный конденсаторный микрофон и система передачи звука True Diversity с двумя разнесенными антеннами приемника, системами автоматической регулировки усиления и шумоподавления обеспечивают превосходное качество записи звука на видеокамеру или камкодер, не требуя дополнительного контроля оператором во время съемки. Дальность надежной передачи сигнала достигает 100 метров, время непрерывной работы зависит от качества применяемых элементов питания и составляет в среднем 8 часов.