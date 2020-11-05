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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Устройства звукозаписи GreenBean Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер

Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер

Артикул: 232165
  • Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер - фото 1
  • Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер - фото 2
  • Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер - фото 3
  • Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер - фото 4
  • Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер - фото 5
  • Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер - фото 6
  • Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер - фото 7
  • Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер - фото 8
Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер - фото 1
Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер - фото 2
Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер - фото 3
Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер - фото 4
Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер - фото 5
Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер - фото 6
Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер - фото 7
Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер - фото 8
10 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 232165
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БрендGreenBean
Тип товараРадиосистема
Вес, кг0.3
Выходное сопротивление2200 Ом
Диаграмма направленностивсенаправленный
Длина кабеля1.2 м
Размеры (ШхВхТ)11.1х6.2х5 см
Соотношение сигнал/шум105 дБ
Частотный диапазон20-20000 Гц
Чувствительность-11 дБ
Комплектациякейс для хранения, приемник, передатчик, микрофон с проводом 1,2 м с коннектором S-Jack 3.5 мм, крепление «на ремень» для передатчика, крепление «холодный башмак» для приемника, документация, упаковка
Радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 идеально подходит для организации звукового тракта видеозаписи как в помещении, так и на открытом воздухе. Передатчик сигнала с разъёмом S-jack превращает проводные микрофоны и микшерные пульты в беспроводные устройства. Портативный передатчик с петличным микрофоном круговой направленности незаметно размещается на одежде. Синхронизация с приемником производится IR системой одним нажатием кнопки. Качественный конденсаторный микрофон и система передачи звука True Diversity с двумя разнесенными антеннами приемника, системами автоматической регулировки усиления и шумоподавления обеспечивают превосходное качество записи звука на видеокамеру или камкодер, не требуя дополнительного контроля оператором во время съемки. Дальность надежной передачи сигнала достигает 100 метров, время непрерывной работы зависит от качества применяемых элементов питания и составляет в среднем 8 часов.


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