Петличная радиосистема беспроводная GreenBean RadioSystem UHF100 для видеокамер

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|GreenBean
|Тип товара
|Радиосистема
|Вес, кг
|0.3
|Выходное сопротивление
|2200 Ом
|Диаграмма направленности
|всенаправленный
|Длина кабеля
|1.2 м
|Размеры (ШхВхТ)
|11.1х6.2х5 см
|Соотношение сигнал/шум
|105 дБ
|Частотный диапазон
|20-20000 Гц
|Чувствительность
|-11 дБ
|Комплектация
|кейс для хранения, приемник, передатчик, микрофон с проводом 1,2 м с коннектором S-Jack 3.5 мм, крепление «на ремень» для передатчика, крепление «холодный башмак» для приемника, документация, упаковка
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