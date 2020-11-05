Плечевой упор GreenBean DSLR RIG 03

Компактный, легкий и недорогой, но профессионально исполненный плечевой упор для видеосъемки DSLR или HDV камерами. Все его элементы, за исключением поролона ручек, обшивки наплечника и заглушек изготовлены из алюминиевого сплава с высококачественным оксидным покрытием. К направляющей длиной 300 мм (диаметр 16 мм) крепится консоль с двумя рукоятками. Рукоятки металлические длиной 150 мм, обтянуты плотным поролоном. Максимальное расстояние между их осями составляет 230 мм. Угол наклона рукояток и их взаимное положение на консоли можно изменять. Узел площадки камеры также устанавливается на консоли и фиксируется двумя барашками. Возвышение площадки для камеры над консолью составляет 70 мм. Снизу этого узла имеются 6 резьбовых отверстий 1/4 дюйма для установки RIG03 на штатив или «апгрейда» держателями дополнительного оборудования. К фронтальной части узла площадки камеры крепятся две направляющие длиной 190 мм, на которые устанавливается Follow Focus (F.F.). Для удобства работы с разными моделями камер и объективов, посадочный винт для камеры может перемещаться вдоль по площадке в пределах 35 мм, а механизм Follow Focus смещаться в поперечном направлении в пределах 65 мм, кроме того, зубчатое колесо редуктора F.F. (ABS — пластик) возможно переставить на другую сторону редуктора. Это позволит работать с самыми короткими (в длину) объективами. В RIG03 учтены много «мелочей», которые делают его надежным помощником оператору и гарантируют долгий срок службы: обрезиненная поверхность площадки для камеры, большое колесо вращения F.F. (с дозированным усилием), кожа и неопрен в наплечнике, который «мертво» крепится к направляющей. Металлические барашки надежно фиксируют элементы RIGа благодаря пружинящему эффекту узлов фиксации. Длина направляющей плечевого упора — 300 мм, поэтому с RIG03 комфортно работать операторам ростом до 190 см, а удобный доступ ко всем элементам конструкции позволяет быстро переводить этот плечевой обвес в походное положение.