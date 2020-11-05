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Плечевой упор GreenBean DSLR RIG 03

Артикул: 232164
Плечевой упор GreenBean DSLR RIG 03
10 290 руб. 
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+ 206 КэтКоинов
Артикул: 232164
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараПлечевой упор
Максимальная нагрузка, кг4
Вес, кг0,34
Компактный, легкий и недорогой, но профессионально исполненный плечевой упор для видеосъемки DSLR или HDV камерами. Все его элементы, за исключением поролона ручек, обшивки наплечника и заглушек изготовлены из алюминиевого сплава с высококачественным оксидным покрытием. К направляющей длиной 300 мм (диаметр 16 мм) крепится консоль с двумя рукоятками. Рукоятки металлические длиной 150 мм, обтянуты плотным поролоном. Максимальное расстояние между их осями составляет 230 мм. Угол наклона рукояток и их взаимное положение на консоли можно изменять. Узел площадки камеры также устанавливается на консоли и фиксируется двумя барашками. Возвышение площадки для камеры над консолью составляет 70 мм. Снизу этого узла имеются 6 резьбовых отверстий 1/4 дюйма для установки RIG03 на штатив или «апгрейда» держателями дополнительного оборудования. К фронтальной части узла площадки камеры крепятся две направляющие длиной 190 мм, на которые устанавливается Follow Focus (F.F.). Для удобства работы с разными моделями камер и объективов, посадочный винт для камеры может перемещаться вдоль по площадке в пределах 35 мм, а механизм Follow Focus смещаться в поперечном направлении в пределах 65 мм, кроме того, зубчатое колесо редуктора F.F. (ABS — пластик) возможно переставить на другую сторону редуктора. Это позволит работать с самыми короткими (в длину) объективами. В RIG03 учтены много «мелочей», которые делают его надежным помощником оператору и гарантируют долгий срок службы: обрезиненная поверхность площадки для камеры, большое колесо вращения F.F. (с дозированным усилием), кожа и неопрен в наплечнике, который «мертво» крепится к направляющей. Металлические барашки надежно фиксируют элементы RIGа благодаря пружинящему эффекту узлов фиксации. Длина направляющей плечевого упора — 300 мм, поэтому с RIG03 комфортно работать операторам ростом до 190 см, а удобный доступ ко всем элементам конструкции позволяет быстро переводить этот плечевой обвес в походное положение.


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Плечевой упор GreenBean DSLR RIG 03 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 10290 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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