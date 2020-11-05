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Рельсы операторские GreenBean RailTracker 01 line прямые

Артикул: 232160
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13 630 руб. 
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+ 286 КэтКоинов
Артикул: 232160
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараРельсы
Максимальная нагрузка, кг150
Вес, кг7,35
RailTracker 01 line - прямые алюминиевые операторские рельсы с шириной колеи 700 мм, общая длина 4 м. Предназначены для перемещения камеры и съемки в движении, плавного сопровождения действия с заданным темпом, съемок отъездов/наездов, панорам и других видов съемок. Рельсы используются с операторской тележкой и обеспечивают отсутствие вертикальных и горизонтальных качек при проезде. Рельсы RailTracker 01 line состоят из 10 секций и 2 шпал. Секции круглого сечения изготовлены из полых алюминиевых труб диаметром 24 мм. Алюминиевый сплав обеспечивает легкость и надежность конструкции. В комплекте сумка для хранения и транспортировки.


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Рельсы операторские GreenBean RailTracker 01 line прямые - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 13630 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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