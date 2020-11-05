Слайдер GreenBean Glide Track 100 Production

GreenBean Glide Track 100 Production - слайдер для тяжелых условий эксплуатации и профессионального использования в кинопроизводстве, предназначен для точного, плавного, бесшумного перемещения камеры весом до 20 кг, длина направляющей 98,5 см. Направляющий рельс слайдера изготовлен из цельной алюминиевой заготовки методом экструзии (продавливание расплава алюминия через формообразующий экструдер), что обеспечивает профилю высокие характеристики прочности и жесткости. Ролики на стальных подшипниках расположены под разными углами (по 4 на каждой стороне) и двигаются по внутренней стороне направляющей, что гарантирует продолжительное использование и стабильный безлюфтовый ход. На каретке находятся 11 монтажных резьбовых отверстий 1/4 и 3 резьбовых отверстия диаметром 3/8, которые позволяют размещать на каретке аксессуары и вспомогательное оборудование. Центральное отверстие 3/8 без резьбы предусмотрено для крепления штативной головы (винт в комплекте). Большое количество монтажных отверстий обеспечивает универсальность установки и использования слайдера. Дополнительно можно приобрести базу с чашей GreenBean Video Base 100/75 для установки штативных голов с шаровым основанием. Каретка оборудована стопорным винтом с двусторонним стояночным тормозом, при завинчивании рукоятки происходит одновременный выпуск двух тормозных колодок, которые надежно фиксируют каретку, благодаря этому слайдер можно использовать даже с тяжелыми профессиональными камерами. Слайдер GreenBean Glide Track Production можно использовать на любых поверхностях и в любых условиях. Возможна установка на штативы или на съемные опоры двух видов из комплекта поставки – короткие резиновые ножки и кронштейны с вывинчивающимися поворотными ножками. На направляющей рельсе предусмотрены спаренные резьбовые отверстия диаметром 1/4 и 3/8, отверстия расположены в 5 точках для установки слайдера под разными углами наклона на штативы. Короткие резиновые опоры можно использовать на ровных поверхностях, где не требуется выравнивание слайдера по уровню горизонта. Кронштейн с ножками позволит установить слайдер на более сложных поверхностях, где требуется тонкая настройка уровня. Ножки на кронштейне наклоняются, регулируются по высоте на 15 мм и поворачиваются на 360? вокруг оси крепления. Ножки соединяются с кронштейном с помощью зубчатой муфты, препятствующей проскальзыванию. В узле крепления ножки находится прижимная пружина, если ослабить зажим, то ножка не потеряет своего положения, но позволит отклонить ее ступенчато через зубчатый механизм. На концах ножек расположены наконечники с резиновой опорой.