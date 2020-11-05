Слайдер GreenBean Glide Track 120

Green Bean Glide Track 120 - легкий и прочный слайдер (глайдтрек) с карбоновыми направляющими для камер весом до 6 кг. Применяется в видеопроизводстве для съемки рекламных роликов, презентационных фильмов, свадебных клипов и другой видеопродукции. Слайдер предназначен для съемки с движущейся точки, установленная на каретке камера плавно передвигается по рельсовым направляющим. Прецизионно изготовленные ролики обеспечивают исключительно плавное движение каретки. Каретка опирается на направляющие с помощью 4 внешних роликов и 2 регулируемых внутренних роликов на подвижном основании, такая конструкция позволяет выбрать зазоры для полного устранения люфта. Опорные ролики изготовлены из прочного полимерного материала. На оси каждого ролика находятся два радиально упорных безлюфтовых подшипника повышенной грузоподъемности, которые не требуют дополнительной смазки. На каретке находится винт диаметром 1/4 (в комплекте переходник 3/8) и отверстия с резьбой диаметром 1/4 и 3/8 для установки вспомогательного оборудования. Сверху на каретке расположен пузырьковый уровень, который поможет выставить слайдер по горизонту. Винтовой фиксатор позволит зафиксировать каретку в определенном положении, а резиновые упоры на торцах каретки предотвратят жесткие удары в крайних положениях. На направляющих снизу в центре расположена монтажная площадка для установки на штатив, на пластине имеются 2 резьбовых отверстия диаметром 1/4 и 3 отверстия диаметром 3/8. Также возможна установка на два штатива, для этого снизу на торцах слайдера имеются отверстия с резьбой диаметром 1/4 и 3/8. Ножки слайдера регулируются по высоте и поворачиваются на 360? вокруг оси крепления. Ножки соединяются с основанием с помощью зубчатой муфты, препятствующей проскальзыванию. В узле крепления ножки находится прижимная пружина, если ослабить зажим, то ножка не потеряет своего положения, но позволит отклонить ее ступенчато через зубчатый механизм. На концах ножек расположены вывинчивающиеся на 15 мм наконечники с резиновой опорой.