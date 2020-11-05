Стабилизатор GreenBean STAB 100

Портативный ручной стедикам GreenBean STAB 100 рассчитан для использования с компактными, беззеркальными камерами (например Sony Nex, видеокамеры HandyCam и т. д.). Стедикам GreenBean STAB 100 является мобильным (движущимся) механическим оборудованием, используемым совместно с камерой и предназначен для стабилизации положения видеокамеры в процессе съемки. Стабилизатор STAB 100 предназначен для обеспечения мягкой и плавной съемки при работе с камерой на весу. Используется при съемке динамичных сцен в движении, подъеме по лестнице, слежении за объектом и т. д. Конструкция и малый вес STAB 100 обеспечивают комфортную работу оператора и не вызывают усталости при продолжительной съемке. Во время работы можно касаться камеры, это не отразится на результатах съемки праздника или свадьбы. С его помощью вы можете вести видеосъемку на iPhone или любой другой смартфон — просто закрепите его с помощью держателя на основание STAB 100.
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