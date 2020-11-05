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Стабилизатор GreenBean STAB 100

Артикул: 232138
  • Стабилизатор GreenBean STAB 100 - фото 1
  • Стабилизатор GreenBean STAB 100 - фото 2
  • Стабилизатор GreenBean STAB 100 - фото 3
Стабилизатор GreenBean STAB 100 - фото 1
Стабилизатор GreenBean STAB 100 - фото 2
Стабилизатор GreenBean STAB 100 - фото 3
3 540 руб. 
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+ 59 КэтКоинов
Артикул: 232138
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараСтедикам
Вес0.65
Размеры, см20.3x24.1x3
Портативный ручной стедикам GreenBean STAB 100 рассчитан для использования с компактными, беззеркальными камерами (например Sony Nex, видеокамеры HandyCam и т. д.). Стедикам GreenBean STAB 100 является мобильным (движущимся) механическим оборудованием, используемым совместно с камерой и предназначен для стабилизации положения видеокамеры в процессе съемки. Стабилизатор STAB 100 предназначен для обеспечения мягкой и плавной съемки при работе с камерой на весу. Используется при съемке динамичных сцен в движении, подъеме по лестнице, слежении за объектом и т. д. Конструкция и малый вес STAB 100 обеспечивают комфортную работу оператора и не вызывают усталости при продолжительной съемке. Во время работы можно касаться камеры, это не отразится на результатах съемки праздника или свадьбы. С его помощью вы можете вести видеосъемку на iPhone или любой другой смартфон — просто закрепите его с помощью держателя на основание STAB 100.


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Стабилизатор GreenBean STAB 100 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3540 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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