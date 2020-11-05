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Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной)

Артикул: 232130
  • Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 1
  • Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 2
  • Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 3
  • Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 4
  • Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 5
  • Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 6
  • Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 7
  • Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 8
  • Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 9
Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 1
Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 2
Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 3
Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 4
Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 5
Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 6
Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 7
Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 8
Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - фото 9
10 080 руб. 
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+ 233 КэтКоинов
Артикул: 232130
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараСтойка
Минимальная высота, см133
Максимальная нагрузка, кг10
Амортизаторпружинный
Вес, кг11
Стойка серии C-Stand предназначена для установки осветительного оборудования. Стойка представляет собой складную стальную конструкцию с усиленными зажимами для увеличения ее грузоподъемности. Данный тип стоек широко применяется на выездных съемках для установки источников постоянного света, рассеивателей, «флаг-панелей» или фильтров. Для установки стойки в максимально устойчивое положение, следует расставить ножки так, что бы угол между ними составлял 120?. Если предполагается использовать стойку вплотную к стене, следует поставить две ножки в линию, а третью перпендикулярно к ним. Секции стойки оборудованы пружинными амортизаторами. Диаметр секций стойки - 35, 30, 25 мм. Верхняя секция снабжена пальцем диаметром 5/8“, на который, с помощью комплектной муфты, можно установить перекладину(экстеншн) или другое оборудование весом до 10 кг. Стойки серии C-Stand хоть и являются максимально устойчивыми, тем не менее рекомендуется утяжелять их основания с помощью дополнительных грузов. Одна из ножек имеет возможность свободно перемещаться по секции и фиксироваться в необходимом положении с помощью винтового зажима. Ход ножки по колонне составляет 58 см. Таким образом, данную стойку можно установить вертикально на неровные поверхности, лестницы и пр. Диаметр ножек — 25 мм. Максимальный размах ножек составляет 97 см. Длина перекладины (экстеншна) составляет 128 см. Один конец перекладины с резьбой 1/4“ и противоположный конец с резьбой 3/8“. Нижняя секция стойки снабжена накладкой-рукавом из вспененного материала, которая обеспечивает удобный хват и комфортную работу со стойкой в холодное время года на выездах. Муфта (грипхед) с шестигранными пазами 15 и 11 мм.


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Самовывоз невозможен
Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS (с перекладиной) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 10080 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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