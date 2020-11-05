Цифровой монокуляр ПНВ Veber NV 002

Легкий, с корпусом из композитного материала (покрытие soft-touch) и оптикой из высококачественного оптического стекла. При дневном освещении работает, как 4х кратный цифровой монокуляр с цветной картинкой. На экране при пониженном освещении картинка черно-белая, с хорошим контрастом и проработкой мелких деталей. Мощная ИК-подсветка с фокусировкой. Дальность наблюдения можно увеличить, установив на интегрированную планку Weaver дополнительный ИК-фонарь. По субъективным ощущениям, качество наблюдений сопоставимо с приборами на ЭОПах 2 поколения. Много внимания уделено эргономике: удобный регулируемый ремешок (под кожаным ремнем), все фокусировки-подсветки, объектива, окуляра-вращаются плавно с дозированным усилием. Кнопка включения-возле ИК подсветки, кнопки фото-видеозаписи, просмотра расположены сверху, управляются пальцами правой руки прямо в процессе наблюдения. Прибор имеет влагозащищенное исполнение и не боится ярких вспышек или резкого перепада освещенности (недостаток, присущий многим классическим приборам на ЭОПах).