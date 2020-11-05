8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Цифровой монокуляр ПНВ Veber NV 002

Артикул: 232075
  • Цифровой монокуляр ПНВ Veber NV 002 - фото 1
  • Цифровой монокуляр ПНВ Veber NV 002 - фото 2
  • Цифровой монокуляр ПНВ Veber NV 002 - фото 3
  • Цифровой монокуляр ПНВ Veber NV 002 - фото 4
  • Цифровой монокуляр ПНВ Veber NV 002 - фото 5
Цифровой монокуляр ПНВ Veber NV 002 - фото 1
Цифровой монокуляр ПНВ Veber NV 002 - фото 2
Цифровой монокуляр ПНВ Veber NV 002 - фото 3
Цифровой монокуляр ПНВ Veber NV 002 - фото 4
Цифровой монокуляр ПНВ Veber NV 002 - фото 5
18 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 232075
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендVeber
Тип товараМонокуляры
Вес, гр402
Диаметр объектива40
Корпускомпозит
Увеличение4x
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Легкий, с корпусом из композитного материала (покрытие soft-touch) и оптикой из высококачественного оптического стекла. При дневном освещении работает, как 4х кратный цифровой монокуляр с цветной картинкой. На экране при пониженном освещении картинка черно-белая, с хорошим контрастом и проработкой мелких деталей. Мощная ИК-подсветка с фокусировкой. Дальность наблюдения можно увеличить, установив на интегрированную планку Weaver дополнительный ИК-фонарь. По субъективным ощущениям, качество наблюдений сопоставимо с приборами на ЭОПах 2 поколения. Много внимания уделено эргономике: удобный регулируемый ремешок (под кожаным ремнем), все фокусировки-подсветки, объектива, окуляра-вращаются плавно с дозированным усилием. Кнопка включения-возле ИК подсветки, кнопки фото-видеозаписи, просмотра расположены сверху, управляются пальцами правой руки прямо в процессе наблюдения. Прибор имеет влагозащищенное исполнение и не боится ярких вспышек или резкого перепада освещенности (недостаток, присущий многим классическим приборам на ЭОПах).


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Цифровой монокуляр ПНВ Veber NV 002 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...