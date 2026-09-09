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Штативная головка GreenBean TH-05M с адаптером на горячий башмак купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штативная головка GreenBean TH-05M с адаптером на горячий башмак

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Штативная головка GreenBean TH-05M с адаптером на горячий башмак - фото 1
Штативная головка GreenBean TH-05M с адаптером на горячий башмак - фото 2
Штативная головка GreenBean TH-05M с адаптером на горячий башмак - фото 3
Штативная головка GreenBean TH-05M с адаптером на горячий башмак - фото 4
Штативная головка GreenBean TH-05M с адаптером на горячий башмак - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Штативная головка GreenBean TH-05M с адаптером на горячий башмак - фото 1
  • Штативная головка GreenBean TH-05M с адаптером на горячий башмак - фото 2
  • Штативная головка GreenBean TH-05M с адаптером на горячий башмак - фото 3
  • Штативная головка GreenBean TH-05M с адаптером на горячий башмак - фото 4
  • Штативная головка GreenBean TH-05M с адаптером на горячий башмак - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232070
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
7
Ширина, см
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х4
Вес, г.
200

Описание товара Штативная головка GreenBean TH-05M с адаптером на горячий башмак

Шаровая головка для установки оборудования на штатив, максимальная нагрузка – 3 кг, крепежный винт диаметром 1/4, крепежные отверстия диаметром 1/4 и 3/8”, съемный адаптер на горячий башмак.

Отзывы о товаре Штативная головка GreenBean TH-05M с адаптером на горячий башмак




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
7
Ширина, см
2.7
Страна производитель
Китай
Описание
Шаровая головка для установки оборудования на штатив, максимальная нагрузка – 3 кг, крепежный винт диаметром 1/4, крепежные отверстия диаметром 1/4 и 3/8”, съемный адаптер на горячий башмак.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штативная головка GreenBean TH-05M с адаптером на горячий башмак - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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