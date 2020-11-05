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Bluetooth-гарнитура Remax RB-200HB Grey Blue

Артикул: 232069
  • Bluetooth-гарнитура Remax RB-200HB Grey Blue - фото 1
  • Bluetooth-гарнитура Remax RB-200HB Grey Blue - фото 2
  • Bluetooth-гарнитура Remax RB-200HB Grey Blue - фото 3
Bluetooth-гарнитура Remax RB-200HB Grey Blue - фото 1
Bluetooth-гарнитура Remax RB-200HB Grey Blue - фото 2
Bluetooth-гарнитура Remax RB-200HB Grey Blue - фото 3
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 232069
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БрендRemax
Тип товараНаушники
Микрофонесть
Тип беспроводного соединенияBluetooth
Конструкциянакладные
Отсоединяемый кабельда
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкцияда
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветсеро-голубой
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Разъём наушниковmini jack 3.5 mm
Элегантные полноразмерные наушники со складной конструкцией и качественным стереозвучанием. Подключаются к смартфону, планшету, ноутбуку через Bluetooth версии 4.1.


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