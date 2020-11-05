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Рюкзак LowePro Passport Duo Orange-Khaki LP37023-PWW

Артикул: 232062
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  • Рюкзак LowePro Passport Duo Orange-Khaki LP37023-PWW - фото 2
  • Рюкзак LowePro Passport Duo Orange-Khaki LP37023-PWW - фото 3
  • Рюкзак LowePro Passport Duo Orange-Khaki LP37023-PWW - фото 4
  • Рюкзак LowePro Passport Duo Orange-Khaki LP37023-PWW - фото 5
Рюкзак LowePro Passport Duo Orange-Khaki LP37023-PWW - фото 1
Рюкзак LowePro Passport Duo Orange-Khaki LP37023-PWW - фото 2
Рюкзак LowePro Passport Duo Orange-Khaki LP37023-PWW - фото 3
Рюкзак LowePro Passport Duo Orange-Khaki LP37023-PWW - фото 4
Рюкзак LowePro Passport Duo Orange-Khaki LP37023-PWW - фото 5
3 490 руб. 
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+ 73 КэтКоинов
Артикул: 232062
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараРюкзак
Вес, кг0.47
Вместимостьместо для дополнительного объектива
Габариты (ВхШхГ), см49х13х23
Защита от водыесть
Материалтекстиль
Цветоранжевый/хаки
Рюкзак LowePro Passport Duo - удобный и надежный рюкзак 2 в 1, предназначенный для тех, кто много фотографирует во время поездок. Удобное размещение техники. Нижнее отделение рюкзака разделено на зоны, поэтому владелец легко может разместить в нем камеру, дополнительные объективы и различные аксессуары. Оно отделано мягким материалом, предотвращающим трение и появление повреждений. Верхнюю часть рюкзака можно отстегнуть. После этого отделение для камеры превращается в удобную напоясную сумку.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак LowePro Passport Duo Orange-Khaki LP37023-PWW – стоимость товара 3490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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