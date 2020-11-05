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Рюкзак Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Black LP36876-PWW

Артикул: 232060
  • Рюкзак Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Black LP36876-PWW - фото 1
  • Рюкзак Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Black LP36876-PWW - фото 2
  • Рюкзак Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Black LP36876-PWW - фото 3
  • Рюкзак Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Black LP36876-PWW - фото 4
  • Рюкзак Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Black LP36876-PWW - фото 5
  • Рюкзак Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Black LP36876-PWW - фото 6
Рюкзак Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Black LP36876-PWW - фото 1
Рюкзак Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Black LP36876-PWW - фото 2
Рюкзак Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Black LP36876-PWW - фото 3
Рюкзак Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Black LP36876-PWW - фото 4
Рюкзак Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Black LP36876-PWW - фото 5
Рюкзак Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Black LP36876-PWW - фото 6
19 990 руб. 
Купить
+ 380 КэтКоинов
Артикул: 232060
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараРюкзак
Вес, кг4.6
Вместимостьотделение для ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см52.50х22.90х35
Дождевикесть
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветчерный
Чемодан Lowepro Pro Runner RL x450 AW II имеет большую вместимость и функциональность. Он будет оптимальным выбором для фотографа в ситуации, когда требуется транспортировка большого количества техники: профессиональных камер, солидного набора оптики, множества аксессуаров для съемки. Система MaxFit™ для максимальной вместимости предусматривает регулируемые гибкие и тонкие внутренние перегородки, что обеспечивает возможность легко и компактно уложить профессиональные камеры, большие объективы и необходимые аксессуары во вместительном и объемном внутреннем пространстве. Чемодан Lowepro Pro Runner RL x450 AW II может использоваться как рюкзак благодаря наличию настраиваемой системы ремней Harness System.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак Lowepro Pro Runner RL x450 AW II Black LP36876-PWW - этот товар вы можете купить по цене 19990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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