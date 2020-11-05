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Рюкзак LowePro Ridgeline BP 250 AW Black 84455

Артикул: 232056
  • Рюкзак LowePro Ridgeline BP 250 AW Black 84455 - фото 1
  • Рюкзак LowePro Ridgeline BP 250 AW Black 84455 - фото 2
  • Рюкзак LowePro Ridgeline BP 250 AW Black 84455 - фото 3
Рюкзак LowePro Ridgeline BP 250 AW Black 84455 - фото 1
Рюкзак LowePro Ridgeline BP 250 AW Black 84455 - фото 2
Рюкзак LowePro Ridgeline BP 250 AW Black 84455 - фото 3
5 490 руб. 
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+ 137 КэтКоинов
Артикул: 232056
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараРюкзак
Вес, кг1.1
Вместимостьотделение для ноутбука, для планшета, аксессуары
Габариты (ВхШхГ), см50Х33Х17
Дождевикесть
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветчерный
Рюкзак LowePro RIDGELINE BP 250 AW предназначается для безопасной транспортировки 15,6-дюймового ноутбука и 10-дюймового планшета. Для них предусмотрены специальные отделения с мягкой подкладкой, эффективно поглощающей энергию ударных нагрузок и не допускающей повреждения дорогостоящих устройств даже при падении. Большая вместимость. Внутри предусмотрено множество отсеков и карманов, в которых можно носить мелкие предметы, солнцезащитные очки, смартфон, кредитные карты, ключи и различные аксессуары, получая к ним мгновенный доступ в случае необходимости.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак LowePro Ridgeline BP 250 AW Black 84455 - этот товар вы можете купить по цене 5490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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