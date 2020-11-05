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Рюкзак Manfrotto MB NX-BP-GY Grey

Артикул: 232055
  • Рюкзак Manfrotto MB NX-BP-GY Grey - фото 1
  • Рюкзак Manfrotto MB NX-BP-GY Grey - фото 2
  • Рюкзак Manfrotto MB NX-BP-GY Grey - фото 3
  • Рюкзак Manfrotto MB NX-BP-GY Grey - фото 4
Рюкзак Manfrotto MB NX-BP-GY Grey - фото 1
Рюкзак Manfrotto MB NX-BP-GY Grey - фото 2
Рюкзак Manfrotto MB NX-BP-GY Grey - фото 3
Рюкзак Manfrotto MB NX-BP-GY Grey - фото 4
5 534 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 232055
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендManfrotto
Тип товараРюкзак
Вес, кг0.79
Вместимостьотделение для планшета, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см45х19х28
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветсерый
Рюкзак Manfrotto MB NX - удобный компактный рюкзак для переноски фототехники, который можно использовать и в качестве стандартного рюкзака для повседневных дел. Съемный отсек в нижней части данной модели оснащен фирменной системой защиты Manfrotto, которая позволяет безопасно переносить цифровой зеркальный фотоаппарат с объективом, а также два дополнительных объектива, вспышки и другие аксессуары. Верхняя часть рюкзака Manfrotto Backpack отлично подойдет для хранения личных вещей. Широкие ремешки поддаются регулировке и не перетягивают плечи. Рюкзак выполнен из качественных материалов, которые защищают фототехнику от пыли и влаги.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак Manfrotto MB NX-BP-GY Grey - по цене 5534 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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