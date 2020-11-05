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Рюкзак Manfrotto Backpack for DSLR Camera MB NX-BP-VBU Blue

Артикул: 232052
  • Рюкзак Manfrotto Backpack for DSLR Camera MB NX-BP-VBU Blue - фото 1
  • Рюкзак Manfrotto Backpack for DSLR Camera MB NX-BP-VBU Blue - фото 2
  • Рюкзак Manfrotto Backpack for DSLR Camera MB NX-BP-VBU Blue - фото 3
  • Рюкзак Manfrotto Backpack for DSLR Camera MB NX-BP-VBU Blue - фото 4
Рюкзак Manfrotto Backpack for DSLR Camera MB NX-BP-VBU Blue - фото 1
Рюкзак Manfrotto Backpack for DSLR Camera MB NX-BP-VBU Blue - фото 2
Рюкзак Manfrotto Backpack for DSLR Camera MB NX-BP-VBU Blue - фото 3
Рюкзак Manfrotto Backpack for DSLR Camera MB NX-BP-VBU Blue - фото 4
6 290 руб. 
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+ 69 КэтКоинов
Артикул: 232052
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендManfrotto
Тип товараРюкзак
Вес, кг0.9
Вместимостьотделение для ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см46х17х31
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветсиний
Удобный и компактный многофункциональный рюкзак серии NX. Съемный мягкий отсек в нижней части рюкзака оснащен системой защиты Manfrotto. В нем можно разместить DSLR камеру с установленным зум-объективом, два дополнительных объектива или другие аксессуары, такие как вспышки, светодиодные фонари и т.д. Верхняя часть рюкзака предназначена для личных вещей. Так же можно использовать все пространство рюкзака для личных вещей, достаточно убрать внутренний разделитель. Предусмотрен специальный отсек для 15.6ноутбука. Так же имеется множество карманов для различных аксессуаров. На внешней стороне рюкзака предусмотрено крепление для штатива серии Compact.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак Manfrotto Backpack for DSLR Camera MB NX-BP-VBU Blue - купить по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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