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Рюкзак LowePro Flipside 200 AW II Beige Pixel Camo LP37126-PWW

Артикул: 232050
  • Рюкзак LowePro Flipside 200 AW II Beige Pixel Camo LP37126-PWW - фото 1
  • Рюкзак LowePro Flipside 200 AW II Beige Pixel Camo LP37126-PWW - фото 2
  • Рюкзак LowePro Flipside 200 AW II Beige Pixel Camo LP37126-PWW - фото 3
Рюкзак LowePro Flipside 200 AW II Beige Pixel Camo LP37126-PWW - фото 1
Рюкзак LowePro Flipside 200 AW II Beige Pixel Camo LP37126-PWW - фото 2
Рюкзак LowePro Flipside 200 AW II Beige Pixel Camo LP37126-PWW - фото 3
6 490 руб. 
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+ 162 КэтКоинов
Артикул: 232050
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараРюкзак
Вес, кг0.95
Вместимостькамера с объективом, место для дополнительного объектива, вспышка, аксессуары
Габариты (ВхШхГ), см43.5х24.5х20
Дождевикесть
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветзеленый
Рюкзак Lowepro Flipside ориентирован на профессиональных фотографов- путешественников и имеет легкий и компактный дизайн. Доступ к оборудованию через заднюю стенку рюкзака. Внутренние передвижные перегородки позволят моделировать внутренние пространство под индивидуальные потребности. Эргономичные регулируемы плечевые ремни обеспечивают удобство и комфорт при переноске даже полностью загруженного оборудованием рюкзака, поясной ремень снижает значительно нагрузку на спину.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак LowePro Flipside 200 AW II Beige Pixel Camo LP37126-PWW - по цене 6490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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