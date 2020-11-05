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Рюкзак LowePro Flipside 300 AW II Beige Pixel Camo LP37128-PWW

Артикул: 232045
  • Рюкзак LowePro Flipside 300 AW II Beige Pixel Camo LP37128-PWW - фото 1
  • Рюкзак LowePro Flipside 300 AW II Beige Pixel Camo LP37128-PWW - фото 2
  • Рюкзак LowePro Flipside 300 AW II Beige Pixel Camo LP37128-PWW - фото 3
  • Рюкзак LowePro Flipside 300 AW II Beige Pixel Camo LP37128-PWW - фото 4
  • Рюкзак LowePro Flipside 300 AW II Beige Pixel Camo LP37128-PWW - фото 5
Рюкзак LowePro Flipside 300 AW II Beige Pixel Camo LP37128-PWW - фото 1
Рюкзак LowePro Flipside 300 AW II Beige Pixel Camo LP37128-PWW - фото 2
Рюкзак LowePro Flipside 300 AW II Beige Pixel Camo LP37128-PWW - фото 3
Рюкзак LowePro Flipside 300 AW II Beige Pixel Camo LP37128-PWW - фото 4
Рюкзак LowePro Flipside 300 AW II Beige Pixel Camo LP37128-PWW - фото 5
7 490 руб. 
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+ 187 КэтКоинов
Артикул: 232045
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараРюкзак
Вес, кг1.2
Вместимостькамера с объективом, место для дополнительного объектива, вспышка, планшет, аксессуары
Габариты (ВхШхГ), см49х28.5х21
Дождевикесть
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветзеленый
Рюкзак Lowepro Flipside ориентирован на профессиональных фотографов- путешественников и имеет легкий и компактный дизайн. Доступ к оборудованию через заднюю стенку рюкзака. Внутренние передвижные перегородки позволят моделировать внутренние пространство под индивидуальные потребности. Эргономичные регулируемы плечевые ремни обеспечивают удобство и комфорт при переноске даже полностью загруженного оборудованием рюкзака, поясной ремень снижает значительно нагрузку на спину.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак LowePro Flipside 300 AW II Beige Pixel Camo LP37128-PWW - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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