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Рюкзак Manfrotto Pro Light RedBee-110 PL-BP-R-110

Артикул: 232039
  • Рюкзак Manfrotto Pro Light RedBee-110 PL-BP-R-110 - фото 1
  • Рюкзак Manfrotto Pro Light RedBee-110 PL-BP-R-110 - фото 2
  • Рюкзак Manfrotto Pro Light RedBee-110 PL-BP-R-110 - фото 3
  • Рюкзак Manfrotto Pro Light RedBee-110 PL-BP-R-110 - фото 4
Рюкзак Manfrotto Pro Light RedBee-110 PL-BP-R-110 - фото 1
Рюкзак Manfrotto Pro Light RedBee-110 PL-BP-R-110 - фото 2
Рюкзак Manfrotto Pro Light RedBee-110 PL-BP-R-110 - фото 3
Рюкзак Manfrotto Pro Light RedBee-110 PL-BP-R-110 - фото 4
10 294 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 232039
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендManfrotto
Тип товараРюкзак
Вес, кг1.4
Вместимостьотделение для ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см47х24х30
Дождевикесть
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветчерный/красный
MANFROTTO Pro Light RedBee-110 – среднего размера рюкзак для большого комплекта оборудования. Широкий доступ через спинку позволяет свободно организовать внутреннее пространство, а для быстрого доступа к камере сделаны клапаны сбоку и сверху. Широкие мягкие лямки и спинка с вентиляционным каналом обеспечивают комфорт при длительном ношении. Двухсторонний чехол (черный / серебристый) защищает не только от дождя, но и от перегрева на солнце. На спинке предусмотрено крепление на ручку от сумки-тележки.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак Manfrotto Pro Light RedBee-110 PL-BP-R-110 - по цене 10294 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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