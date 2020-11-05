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Рюкзак LowePro Photo Sport BP 300 AW II Black 83211

Артикул: 232034
  • Рюкзак LowePro Photo Sport BP 300 AW II Black 83211 - фото 1
  • Рюкзак LowePro Photo Sport BP 300 AW II Black 83211 - фото 2
  • Рюкзак LowePro Photo Sport BP 300 AW II Black 83211 - фото 3
  • Рюкзак LowePro Photo Sport BP 300 AW II Black 83211 - фото 4
Рюкзак LowePro Photo Sport BP 300 AW II Black 83211 - фото 1
Рюкзак LowePro Photo Sport BP 300 AW II Black 83211 - фото 2
Рюкзак LowePro Photo Sport BP 300 AW II Black 83211 - фото 3
Рюкзак LowePro Photo Sport BP 300 AW II Black 83211 - фото 4
10 550 руб. 
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+ 222 КэтКоинов
Артикул: 232034
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараРюкзак
Вес, кг1.5
Вместимостьотделение для планшета, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см56х24х27
Дождевикесть
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветчерный
Рюкзак PhotoSport BP 300 AW II – это идеальный вариант для фотографов-путешественников, активно занимающихся спортом, которым нужно мобильное и легкое решение для переноски. Внутренние фотоотделения рюкзака с удобством вмещают не только фототехнику, но и необходимые походные вещи и дополнительные аксессуары. Помимо верхней отстегивающей крышки, все внутренние части спрятаны под шнурком-кулиской UltraCinch™. Дизайн рюкзака Lowepro PhotoSport BP 300 AW II имеет четыре отделения: фотоотсек, отсек для личных вещей, верхний карман и передний расширяющийся карман. Есть специальное отделение для емкости с водой с дополнительной защитой от протекания, карман для телефона и мелких аксессуаров на поясном ремне, ремни-утяжки для крепления треккинговых палок или штатива с внешней стороны рюкзака во время движения.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак LowePro Photo Sport BP 300 AW II Black 83211 - стоимость товара 10550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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