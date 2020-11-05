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Рюкзак Manfrotto Manhattan Mover-50 MB MN-BP-MV-50

Артикул: 232033
  • Рюкзак Manfrotto Manhattan Mover-50 MB MN-BP-MV-50 - фото 1
  • Рюкзак Manfrotto Manhattan Mover-50 MB MN-BP-MV-50 - фото 2
  • Рюкзак Manfrotto Manhattan Mover-50 MB MN-BP-MV-50 - фото 3
Рюкзак Manfrotto Manhattan Mover-50 MB MN-BP-MV-50 - фото 1
Рюкзак Manfrotto Manhattan Mover-50 MB MN-BP-MV-50 - фото 2
Рюкзак Manfrotto Manhattan Mover-50 MB MN-BP-MV-50 - фото 3
10 970 руб. 
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+ 78 КэтКоинов
Артикул: 232033
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендManfrotto
Тип товараРюкзак
Вес, кг1.58
Вместимостьотделение для камеры, ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива личных вещей, аксессуаров
Габариты (ВхШхГ), см50х32х20
Дождевикесть
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветчерный
Рюкзак Mover 50 создан для людей, которые всегда в движении и привыкли не расставаться со своей камерой. Благодаря фирменному извлекаемому кофру, рюкзак может использоваться как для переноски фототехники, так и в качестве повседневного. Новая система защиты Flexy Camera Shell обеспечивает максимальную безопасность содержимого. Доступ к технике осуществляется через спинку или сверху.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак Manfrotto Manhattan Mover-50 MB MN-BP-MV-50 - по цене 10970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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