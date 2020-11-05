8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка для фотоаппарата LowePro Format TLZ 20 Black LP36621-0WW

Артикул: 232005
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Format TLZ 20 Black LP36621-0WW - фото 1
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Format TLZ 20 Black LP36621-0WW - фото 2
Сумка для фотоаппарата LowePro Format TLZ 20 Black LP36621-0WW - фото 1
Сумка для фотоаппарата LowePro Format TLZ 20 Black LP36621-0WW - фото 2
990 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 232005
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендLowePro
Тип товараЧехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноскина плече, ручка для переноски, на поясе
Внешние габариты (ШxВxГ), см18.80х12х18
Защита от водыда
Материалтекстиль
Цветчерный
Вес, кг0,1
Вместимостьдля фотокамеры
Внутренние габариты (ШxВxГ), см16х9х16
LowePro Format TLZ 20 - сумка с защитой от неблагоприятных погодных условий и быстрым доступом для любителей съемок на природе. Format TLZ 20 изготовлена из высококачественного материала для безопасного хранения. Помимо техники, взять с собой на съемку вы сможете аккумулятор, карту памяти, фильтр – для этого сумка снабжена специальными кармашками.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Сумка для фотоаппарата LowePro Format TLZ 20 Black LP36621-0WW - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...