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Сумка для фотоаппарата LowePro Apex 100 AW Black LP34992-0WW

Артикул: 232004
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Apex 100 AW Black LP34992-0WW - фото 1
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Apex 100 AW Black LP34992-0WW - фото 2
Сумка для фотоаппарата LowePro Apex 100 AW Black LP34992-0WW - фото 1
Сумка для фотоаппарата LowePro Apex 100 AW Black LP34992-0WW - фото 2
1 990 руб. 
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+ 87 КэтКоинов
Артикул: 232004
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараЧехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноскина плече, ручка для переноски
Внешние габариты (ШxВxГ), см16х11.50х13
Дождевикда
Материалтекстиль
Цветчерный
Вес, кг0,24
Вместимостьуниверсальная
Внутренние габариты (ШxВxГ), см13х7.50х9.50
Конструкция с одним отсеком обеспечивает простой и удобный доступ к фотоаппарату и аксессуарам. Вшитый всепогодный чехол All Weather Cover. Мягкая трикотажная подкладка защищает LCD дисплей. Регулируемая перегородка с прокладкой. Встроенный карман для карт памяти. Регулируемый плечевой ремень с подушкой Dryflo, покрытый сеткой. Прочная водостойкая наружная ткань. Включает: Защиту LCD дисплея из микроволокна, крепежные петли системы SlipLock, кольцо под поясной ремень, ручку с прокладкой, внутренние сетчатые карманы для батареек и аксессуаров.


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Сумка для фотоаппарата LowePro Apex 100 AW Black LP34992-0WW - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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