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Сумка для фотоаппарата LowePro Adventura SH140 II Black LP36863-0WW

Артикул: 231992
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Adventura SH140 II Black LP36863-0WW - фото 1
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Adventura SH140 II Black LP36863-0WW - фото 2
Сумка для фотоаппарата LowePro Adventura SH140 II Black LP36863-0WW - фото 1
Сумка для фотоаппарата LowePro Adventura SH140 II Black LP36863-0WW - фото 2
1 790 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231992
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараЧехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноскина плече, ручка для переноски
Внешние габариты (ШxВxГ), см18х12,6х19,1
Защита от водыда
Материалтекстиль
Цветчерный
Вес, кг0,3
Вместимостьзеркальная камера с объективом
Внутренние габариты (ШxВxГ), см17.30х11х17
Модель Adventura SH 140 II из обновленной серии Adventura II ориентирована на современных требовательных фотографов. Подходит как для кратковременных поездок, так и для путешествий благодаря продуманному дизайну, вместительности и компактным размерам, а также удобной возможности положить ее в более габаритную багажную сумку.


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Сумка для фотоаппарата LowePro Adventura SH140 II Black LP36863-0WW - данный товар вы можете купить по цене по цене 1790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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