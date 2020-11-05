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Сумка для фотоаппарата LowePro Format 160 LP36512-0WW

Артикул: 231989
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Format 160 LP36512-0WW - фото 1
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Format 160 LP36512-0WW - фото 2
Сумка для фотоаппарата LowePro Format 160 LP36512-0WW - фото 1
Сумка для фотоаппарата LowePro Format 160 LP36512-0WW - фото 2
2 008 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231989
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараЧехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноскина плече, ручка для переноски
Внешние габариты (ШxВxГ), см23х16х24
Защита от водыда
Материалтекстиль
Цветчерная
Вес, кг0,35
Внутренние габариты (ШxВxГ), см19.50х12х21
Легкая, современная сумка LowePro Format 160 отлично подойдёт для фотографов, которым нужна стильная, компактная и надежная защита своего оборудования. В сумке есть множество карманов для небольших аксессуаров


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Самовывоз невозможен
Сумка для фотоаппарата LowePro Format 160 LP36512-0WW – стоимость товара 2008 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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