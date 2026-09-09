Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 80 Black LP37167-PWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231983
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Варианты переноски
ручка для переноски
Габариты (ВxШxГ), см
24,5х22х10
Защита от воды
да
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
1
Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro Hardside CS 80 Black LP37167-PWW
Надежный и прочный защитный чехол для небольших беспилотных летательных аппаратов, компактных камер, наушников-вкладышей и многого другого.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Варианты переноски
ручка для переноски
Габариты (ВxШxГ), см
24,5х22х10
Защита от воды
да
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Надежный и прочный защитный чехол для небольших беспилотных летательных аппаратов, компактных камер, наушников-вкладышей и многого другого.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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