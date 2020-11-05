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Аккумулятор AcmePower Li-50B для Mju-1010/ 1020 /1030

Артикул: 231938
Аккумулятор AcmePower Li-50B для Mju-1010/ 1020 /1030
1 040 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231938
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAcmePower
Тип товараАккумулятор
Для устройствOlympus VH-510, Olympus ST-8000, Olympus ST-9000, Olympus SZ-11, Olympus SZ-12, Olympus SZ-14, Olympus SZ-20, Olympus SZ-31MR iHS, Olympus XZ-1, Olympus SP-815UZ, Olympus XZ-10, Pentax Optio WG-1 GPS, Pentax Optio WG-2 GPS, Olympus ST-6000, Olympus SP-810UZ, Olympus SZ-10, Olympus SP-810, Olympus SZ-30MR, Olympus mju-1010, Olympus mju-1020, Olympus mju-1030, Pentax Optio RZ10, Pentax Optio RZ18, Pentax Optio WG-1, Pentax X70, Olympus D750, Olympus D755, Olympus D760, Olympus SH-21, Olympus SH-25
Модель аккумулятораLi-50B
Аккумулятор AcmePower LI-50B совместим с более чем 30 моделями фотокамер брендов Olympus и Pentax. Он позволит Вам дольше работать и отдыхать с камерой в руках. AcmePower LI-50B отлично «удерживает» заряд и очень экономно расходует его, что обеспечит Вашему устройству долгую бесперебойную работу. Литий-ионное устройство устойчиво к перепадам температур, единственное, что нельзя нагревать его выше 60 градусов. Аккумулятор обладает емкостью на 700 мАч. 3.7 В – напряжение, которое выдает аккумулятор на выходе для оптимально быстрой зарядки.


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Аккумулятор AcmePower Li-50B для Mju-1010/ 1020 /1030 - по цене 1040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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